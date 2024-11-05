Услуги

Оклейка полиуретановыми пленками ( защита)

Оклейка виниловыми пленками – это простой способ изменить стиль вашего автомобиля и подчеркнуть его уникальность. Мы предлагаем богатый выбор цветов, текстур и дизайнов, которые помогут выделить вашу машину и подчеркнуть ее индивидуальность.

Бронирование стекол – это дополнительная защита для вашего авто. Прозрачные защитные пленки повышают прочность стекол, предотвращая появление трещин и сколов. Обеспечьте себе дополнительную безопасность и уверенность с помощью качественного бронирования стекол.



Полировка для восстановления блеска и гладкости поверхности;

для восстановления блеска и гладкости поверхности; Нанесение защитных составов для долговременной защиты покрытия;

для долговременной защиты покрытия; Химчистка для глубокой и качественной очистки салона, возвращая ему свежесть и ухоженный вид. Мы также предлагаем ряд дополнительных услуг для комплексной защиты и ухода за автомобилем:

Оклейка автомобиля полиуретановой пленкой – надежное решение для защиты лакокрасочного покрытия от мелких повреждений, царапин и погодных воздействий. Полиуретановые пленки от Nine Stars обладают высокой прочностью и долговечностью, сохраняя безупречный внешний вид вашего авто на долгие годы.

Оклейка виниловыми пленками (стайлинг)

Бронирование стекол

Дополнительные услуги