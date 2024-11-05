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студия оклейки автомобилей Nine Stars
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Работаем с материалами прошедшими сертификацию и проверку временем.
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Услуги
Оклейка полиуретановыми пленками ( защита)
Оклейка виниловыми пленками – это простой способ изменить стиль вашего автомобиля и подчеркнуть его уникальность. Мы предлагаем богатый выбор цветов, текстур и дизайнов, которые помогут выделить вашу машину и подчеркнуть ее индивидуальность.
Бронирование стекол – это дополнительная защита для вашего авто. Прозрачные защитные пленки повышают прочность стекол, предотвращая появление трещин и сколов. Обеспечьте себе дополнительную безопасность и уверенность с помощью качественного бронирования стекол.
Мы также предлагаем ряд дополнительных услуг для комплексной защиты и ухода за автомобилем:
  • Полировка для восстановления блеска и гладкости поверхности;
  • Нанесение защитных составов для долговременной защиты покрытия;
  • Химчистка для глубокой и качественной очистки салона, возвращая ему свежесть и ухоженный вид.
Оклейка автомобиля полиуретановой пленкой – надежное решение для защиты лакокрасочного покрытия от мелких повреждений, царапин и погодных воздействий. Полиуретановые пленки от Nine Stars обладают высокой прочностью и долговечностью, сохраняя безупречный внешний вид вашего авто на долгие годы.
Оклейка виниловыми пленками (стайлинг)
Бронирование стекол
Дополнительные услуги
Каждая услуга Nine Stars направлена на то, чтобы ваш автомобиль выглядел идеально и был защищен от воздействия внешней среды.
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МЕНЮ:
nine.stars@mail.ru
г.Москва, ул.Осенняя 23
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