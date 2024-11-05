Работаем с материалами прошедшими сертификацию и проверку временем.
Ведем контроль за состоянием материала на весь срок эксплуатации
Даем гарантию до 10 лет
Выполняем работу точно в установленные сроки
В нашей команде только квалифицированные мастера с большим опытом работы премиальных авто
Индивидуальный подход к каждому клиенту
Гарантированный подарок при комплексной и полной оклейке
Услуги
Оклейка полиуретановыми пленками ( защита)
Оклейка виниловыми пленками – это простой способ изменить стиль вашего автомобиля и подчеркнуть его уникальность. Мы предлагаем богатый выбор цветов, текстур и дизайнов, которые помогут выделить вашу машину и подчеркнуть ее индивидуальность.
Бронирование стекол – это дополнительная защита для вашего авто. Прозрачные защитные пленки повышают прочность стекол, предотвращая появление трещин и сколов. Обеспечьте себе дополнительную безопасность и уверенность с помощью качественного бронирования стекол.
Мы также предлагаем ряд дополнительных услуг для комплексной защиты и ухода за автомобилем:
Полировка для восстановления блеска и гладкости поверхности;
Нанесение защитных составов для долговременной защиты покрытия;
Химчистка для глубокой и качественной очистки салона, возвращая ему свежесть и ухоженный вид.
Оклейка автомобиля полиуретановой пленкой – надежное решение для защиты лакокрасочного покрытия от мелких повреждений, царапин и погодных воздействий. Полиуретановые пленки от Nine Stars обладают высокой прочностью и долговечностью, сохраняя безупречный внешний вид вашего авто на долгие годы.
Оклейка виниловыми пленками (стайлинг)
Бронирование стекол
Дополнительные услуги
Каждая услуга Nine Stars направлена на то, чтобы ваш автомобиль выглядел идеально и был защищен от воздействия внешней среды.
Мы используем только проверенные материалы премиальных брендов (SunTek, Hexis, Oracal, Skincars, Cristal, KPMF), которые давно зарекомендовали себя на рынке. Ваша машина в надежных руках профессионалов!
Мы подходим к каждому автомобилю, как к своему собственному, гарантируя аккуратность и внимание к деталям на каждом этапе.
В нашей команде только квалифицированные мастера с большим опытом работы с премиальными авто, что обеспечивает исключительное качество и безупречный результат.
Мы используем материалы только известных брендов, таких как SunTek, Hexis, Oracal, Skincars, Cristal, KPMF – это ваш дополнительный уровень уверенности в качестве и долговечности покрытия.
Наши пленки и защитные составы прошли сертификацию и испытания временем. Мы также ведем контроль за состоянием материалов на протяжении всего срока эксплуатации.
Наши материалы проходят проверку перед нанесением, а также мы контролируем их состояние на протяжении всего срока эксплуатации, обеспечивая долговечность и защиту.
Да, мы всегда соблюдаем установленные сроки. Мы ценим ваше время и тщательно планируем работы для точного их завершения.
Мы работаем исключительно с сертифицированными материалами, что гарантирует их безопасность и долговечность. Это позволяет обеспечить защиту и стиль вашего автомобиля без компромиссов.
Мы предлагаем уникальный комплекс: сертифицированные материалы премиальных брендов, высокую квалификацию мастеров и полный контроль за состоянием покрытия. Все это помогает нам создавать надежные и долговечные решения для ваших авто.